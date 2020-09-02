Ростовчанка смогла уехать из Карелии без паспорта

Полицейские посадили женщину, потерявшую паспорт, на поезд, сообщили в МВД Карелии.
Во время своего пребывания в Петрозаводске жительница Ростовской области, покидая гостиницу, не смогла найти паспорт.
Понимая, что поезд может уйти без нее, женщина обратилась к сотрудникам полиции – Кочерюк Эльвире и Крылову Константину, которые в это время находились на маршруте патрулирования.
Полицейские не только приняли у туристки заявление о пропаже паспорта, но и помогли отправиться домой.
Женщина поблагодарила спасших ее полицейских.
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