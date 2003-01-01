РЕКЛАМА
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35 Статьи
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

19:15

Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

19:01

Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

18:32

Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

18:03

Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

17:41

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

17:20

В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

17:15

Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу
Сегодня 18:03 Культура
Поделиться

Вещи, связанные с преподобным Гавриилом Грузинским (Ургебадзе), передали на временное хранение Иоанновской церкви в Сортавале.

фото: © Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ

Церкви Иоанна Богослова в Сортавале на временное хранение передан ковчежец с вещами, связанными с преподобным Гавриилом Грузинским (Ургебадзе). Об этом сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— Трудами Фонда преподобного Гавриила Грузинского и попечением благотворителей храму святителя Николая и апостола Иоанна Богослова в Сортавале были переданы драгоценные для каждого верующего святыни: частица гробовой доски старца, частица его мантии, частица надгробной плиты, а также ростовая икона, освящённая на его честных мощах в монастыре Самтавро, — рассказали там.

Прийти и помолиться чудотворцу жители и гости города могут с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Кроме того, всех желающих приглашают посетить молебны преподобному Гавриилу, которые будут совершаться каждую пятницу в 17:00.

Ранее мы писали, что в Кафедральный Александро-Невский собор Петрозаводска прибыла икона «Собор Святых Карельского Края», на которой упомянуты все «Святые в земле Карельской просиявшие». 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову
Сегодня, 17:15 Криминал
Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании
Сегодня, 16:56 Происшествия
Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет
Сегодня, 15:30 Политика
В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт
Сегодня, 14:46 Общество
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

