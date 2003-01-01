Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

Вещи, связанные с преподобным Гавриилом Грузинским (Ургебадзе), передали на временное хранение Иоанновской церкви в Сортавале.
Церкви Иоанна Богослова в Сортавале на временное хранение передан ковчежец с вещами, связанными с преподобным Гавриилом Грузинским (Ургебадзе). Об этом сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
— Трудами Фонда преподобного Гавриила Грузинского и попечением благотворителей храму святителя Николая и апостола Иоанна Богослова в Сортавале были переданы драгоценные для каждого верующего святыни: частица гробовой доски старца, частица его мантии, частица надгробной плиты, а также ростовая икона, освящённая на его честных мощах в монастыре Самтавро, — рассказали там.
Прийти и помолиться чудотворцу жители и гости города могут с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Кроме того, всех желающих приглашают посетить молебны преподобному Гавриилу, которые будут совершаться каждую пятницу в 17:00.
