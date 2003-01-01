Ространснадзор выявил 75 нарушений на федеральной трассе в Карелии

Надзорное ведомство указало на наличие несанкционированных съездов и отсутствие световозвращающих элементов.
С 23 по 25 сентября инспекторы Ространснадзора проверили федеральную дорогу А-137 «Кола — Тикша — Костомукша — граница с Финляндией». В ходе рейда выявили 75 нарушений требований безопасности дорожного движения.
В числе основных проблем — отсутствие сигнальных столбиков и знака «Уступи дорогу» на выездах, высокая растительность на обочинах, несанкционированные съезды с трассы. Также на барьерных ограждениях не хватало световозвращающих элементов, а новые опоры дорожных знаков не имели необходимой маркировки.
По результатам проверки возбудили административные дела по статье 14.43 КоАП РФ — «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
