Роструд напомнил о следующих длинных выходных

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На этой неделе будет всего три рабочих дня, напомнили в Роструде. Она продлится с 13 до 15 июня. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.
Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре, когда трехдневный отдых продлится с 3 по 5 ноября. Увеличение выходного произойдет из-за праздника — Дня народного единства 4 ноября, пишет news.mail.
Также выходным днем в 2018 году станет понедельник 31 декабря.
Но перед этим придется усердно потрудиться, ведь выходной переносится с субботы, 29 декабря, а значит, нас ждет еще одна шестидневная неделя.
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