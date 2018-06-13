Роструд напомнил о следующих длинных выходных

На этой неделе будет всего три рабочих дня, напомнили в Роструде. Она продлится с 13 до 15 июня. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре, когда трехдневный отдых продлится с 3 по 5 ноября. Увеличение выходного произойдет из-за праздника — Дня народного единства 4 ноября, пишет news.mail.

Также выходным днем в 2018 году станет понедельник 31 декабря.

Но перед этим придется усердно потрудиться, ведь выходной переносится с субботы, 29 декабря, а значит, нас ждет еще одна шестидневная неделя.