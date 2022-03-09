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Роструд открыл для людей, потерявших работу, горячую линию

Новости. Общество
18:20, 14 Марта 2022
фото: фото: © shutterstock.com

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Специалисты Роструда круглосуточно будут консультировать по трудовому законодательству.

Получить ответы на вопросы по защите трудовых прав можно на Общефедеральной горячей линии: 8-800-707-88-41. Она работает 24/7, сообщили в правительстве республики.

Если работник хочет получить консультацию по трудовому законодательству, необходимо набрать добавочный 1. Звонок бесплатный из всех регионов страны.

Региональные горячие линии помогут, если жители хотят узнать, как подать жалобу в своем регионе, записаться на прием в инспекцию или получить развернутую консультацию.

Горячие линии в регионах переведены на усиленный режим работы и доступны с 9 утра до 9 вечера без выходных.

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