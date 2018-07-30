Ростуризм ожидает сокращения чартеров за рубеж

В августе количество чартеров из России на зарубежные курорты будет на 10–20% ниже заявленного.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на советника по транспорту главы Ростуризма Дмитрия Горина. По его словам, из-за переоценки покупательского спроса туроператорам приходится сокращать полетные программы и снижать цены.

Компании, рассказал Дмитрий Горин, надеялись этим летом отправить на отдых больше туристов, чем в 2017 году, поэтому заранее увеличивали количество чартерных рейсов и брони в отелях. Однако спрос не оправдал ожидания, объем полетных программ в августе останется на уровне июля. Такая ситуация уже привела к проблемам у оператора "Натали турс" и может спровоцировать новую волну банкротств компаний.