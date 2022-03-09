Росздравнадзор не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимума лекарств

Росздравнадзор за последний месяц не обнаружил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством. За месяц нарушений не выявлено, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Минимальный ассортимент лекарственных средств — это список лекарственных препаратов, которые необходимы для медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, лекарственные препараты для льготников в Карелии закуплены на 6,5 месяцев.