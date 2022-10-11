Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации

Инженерно-саперная рота, которую возглавляет руководитель ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в ближайшие дни отправится в зону специальной военной операции.

Рота мобилизованного директора Единой диспетчерской службы столицы Карелии Вадима Измайлова находится в Санкт-Петербурге. Подразделение проходит в войсковой части боевое «слаживание». Но уже в течение ближайших дней бойцы отправятся в зону специальной военной операции. В минувший четверг, 20 октября, инженерно-саперная рота Измайлова получила из Карелии снаряжение. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Депутат Петросовета Тимур Зорняков передал командиру роты квадрокоптер, радиостанции, миноискатели и прибор ночного видения – всё это удалось приобрести благодаря неравнодушным горожанам, которые переводили деньги в благотворительный фонд «Живой город», - пишет Любарский. - Уверен, что дополнительная экипировка поможет в успешном выполнении боевых задач! Удачи, парни!».

Ранее глава города сообщил, что на фронт отправляется сотрудник администрации – бывший и нынешний его коллега – руководитель ЕДДС Вадим Измайлов. В Петрозаводске у Вадима Измайлова остаются жена и трое детей.