Компания МегаФон предлагает сказать роумингу "гудбай!"

К майским праздникам, когда жители Карелии начинают активно путешествовать за границу, МегаФон предложил своим абонентам новинку – опцию "Роуминг, гудбай".

Она позволяет пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом и SMS в 40 странах мира по ценам домашнего региона. Абонентская плата за опцию – 299 рублей в сутки, что соответствует цене всего нескольких минут обычного звонка в международном роуминге.

Территория действия услуги включает самые популярные туристические направления. Опция доступна в таких государствах, как Италия, Германия, Франция, Чехия, Египет, Турция, Финляндия, Эстония, Таиланд, ОАЭ, Беларусь и т.д. Действует она на любом тарифе МегаФона, а абоненты линейки "Включайся!" кроме стандартных услуг связи могут пользоваться на "домашних" условиях мессенджерами, соцсетями и другими сервисами, входящими в пакет.

Плата за подключение опции "Роуминг, гудбай" не взимается. Абонентская плата – 299 рублей в сутки. Это, например, всего чуть больше двух минут разговора с Россией из Франции, если не подключать дополнительные опции. "Роуминг, гудбай" позволит общаться с близкими, оставшимися в Карелии, по домашним ценам – и столько, сколько необходимо. С опцией "обнуляются" все входящие вызовы. Роуминговые расценки сохраняются только при звонках в стране пребывания. А интернет, SMS и MMS в рамках опции также тарифицируются по домашним ценам.

"Новая опция поможет в туристическом сезоне 2018 года сэкономить на использовании многих услуг связи, не отказывая себе в удовольствии позвонить родным или выложить в соцсети свежие фотографии из зарубежной поездки. С такими условиями можно быть и в курсе рабочих дел, оставаясь на связи с коллегами. Роуминг стал еще более удобным и выгодным для наших абонентов", – отмечает директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Подробнее об опции на сайте компании "МегаФон".

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