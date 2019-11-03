Подписаться
Новости. Общество
19:40, 03 Ноября 2019
фото: ©instagram.com/syabitova_roza

Роза Сябитова рассказала, почему в России много "дур"

Загрузка...

Ведущая шоу "Давай поженимся" и владелица агентства знакомств Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в социальной сети Instagram о судьбе "избивавшего" ее экс-супруга.

Как отметила Сябитова, бывший супруг женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала россиянок, которые выходят замуж за мужчин, избивавших предыдущих жен. Она заявила, что в стране живет "много дур", пишет ФАН.

"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!", – написала телевизионная ведущая.

Кроме того, Сябитова ответила на комментарий еще одной участницы дискуссии, которая обратила внимание на то, что она "сама не может найти себе вторую половинку, но учит остальных". Как объяснила "главная сваха страны", она не должна выходить замуж.

"Это издержки профессии", – объяснила она.

В течение трех лет Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, регулярно ее "избивал".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
27.10.2019, 10:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

31.10.2019 15:41
Капитал
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор 5
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 3
30.10.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

31.10.2019 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»