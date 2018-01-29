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Новости. Общество
20:40, 29 Января 2018

Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет

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В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%.

По подсчетам Росстата, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тысячи меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн), сообщает РБК.

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, — 29,89 тыс. против 29,893 тыс. Разница настолько мала, что в пересчете на проценты Росстат изменения уровня рождаемости даже не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране умерли 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.)

Несмотря на это, общее население России по итогам года несколько выросло (с 146,804 млн до 146,877 млн человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран, главным образом с Украины, из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

В декабре 2017 года глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости в России недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения, а в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, так как число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже больше.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.

"Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире: мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры", — сказал Орешкин.

В конце прошлого ноября президент России Владимир Путин объявил о "перезагрузке" политики "демографического развития" России, заявив о введении в 2018 году ежемесячных выплат семьям, где родился первый ребенок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2018-01-29 21:31:34
С такими подачками на детей и отношением к молодым семьям,когда родители кончают жизнь самоубийством из-за отсутствия жилья для многодетной семьи только идиоты будут рожать,извините,.....защиты ведь никакой....
Гость
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