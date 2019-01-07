Рождественская ночь в Карелии прошла без криминала

Мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в Карелии прошли без происшествий, сообщают в Росгвардии.

В ночь с 6 на 7 января в 27 населённых пунктах Карелии прошли праздничные мероприятия в честь Рождества. В 33 храмах республики состоялись рождественские богослужения, в которых приняли участие около 4, 5 тысяч жителей и гостей Карелии.

Росгвардия и полиция работали в усиленном режиме. Наряды вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Перед началом богослужений места их проведения и прилегающие территории обследовались сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН.

В охране общественного порядка также участвовали народные дружинники и работники частных охранных предприятий.



Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь обеспечены в полном объеме, нарушений при проведении праздничных мероприятий не допущено, сообщили в Росгвардии.