Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

11 января в Петрозаводске прошел 18-й по счету Рождественский бал. В этом году он назывался «Дыхание Севера».

Мотивам Севера были подчинены музыкальные композиции, стиль костюмов и декораций, сценарий. Основные танцоры, которые каждый год составляют костяк команды, были в тщательно продуманных образах, гости - просто в вечерних нарядах.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова побывала на мероприятии. Ее фоторепортаж смотрите ЗДЕСЬ.

Она также поинтересовалась у авторов особо запоминающихся образов, сложно ли было создать такие костюмы.

Как выяснилось, вовсе нет. Так образ Евгения и Аллы «Племя анкелонов и королева» (на первом фото) обошлся каждому примерно в тысячу рублей. Одежду нашли в секонд-хэнде.

У Веты и Ивана образ северного воина и его спутницы создан практически своими руками. Самым сложным оказалось придумать идею. Как видим, все получилось.

Недавно на нашем сайте вышло интервью с организаторами бала Александром и Кристиной Тихоновыми.