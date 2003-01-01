Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

В ночь с 6 на 7 января 2026 года, в ночь Рождества, в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска прошло рождественское богослужение. Его провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

У входа в собор молящихся встречал рождественский вертеп, напоминающий о великой тайне Боговоплощения. Храм был полон верующих, и для многих из них духовным центром праздника стало причащение Святых Христовых Тайн — главного дара, который имеет человек. За литургией было оглашено Рождественское послание святейшего патриарха Кирилла. Также прозвучало и Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.



По окончании литургии владыка Константин поздравил священнослужителей и паству с праздником:

— Дорогие всечестные отцы, братья и сестры, от всего сердца, исполненного рождественской радостью о Богомладенце Иисусе, поздравляю вас с этим удивительным праздником, в котором сочетается и теплота, и уют, и радость. Она наполняет наши сердца, проникает в сознание. У верующих людей эта радость проникает и укореняется в сознании настолько крепко, что её хватает надолго. Ею можно делиться со всеми своими близкими, окружающими, домашними. И эта радость… от того, что вы ею поделитесь, не оскудеет у вас, а наоборот, только увеличится. Особенно мы должны в эти дни вспоминать тех, кому тяжело: поделиться с ними, поддержать их. Особенно это относится к больным, одиноким, престарелым людям, всем тем, кому тяжело сейчас в этой жизни.

Как рассказали в Карельской епархии, также сегодня, 7 января, в 18:00, митрополит Константин совершит Великую рождественскую вечерню в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

