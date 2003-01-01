РЕКЛАМА
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска
Сегодня 09:46 Общество
В ночь с 6 на 7 января 2026 года, в ночь Рождества, в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска прошло рождественское богослужение. Его провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

фото: © Людмила Корвякова, Столица на Онего

У входа в собор молящихся встречал рождественский вертеп, напоминающий о великой тайне Боговоплощения. Храм был полон верующих, и для многих из них духовным центром праздника стало причащение Святых Христовых Тайн — главного дара, который имеет человек. За литургией было оглашено Рождественское послание святейшего патриарха Кирилла. Также прозвучало и Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.


По окончании литургии владыка Константин поздравил священнослужителей и паству с праздником:

— Дорогие всечестные отцы, братья и сестры, от всего сердца, исполненного рождественской радостью о Богомладенце Иисусе, поздравляю вас с этим удивительным праздником, в котором сочетается и теплота, и уют, и радость. Она наполняет наши сердца, проникает в сознание. У верующих людей эта радость проникает и укореняется в сознании настолько крепко, что её хватает надолго. Ею можно делиться со всеми своими близкими, окружающими, домашними. И эта радость… от того, что вы ею поделитесь, не оскудеет у вас, а наоборот, только увеличится. Особенно мы должны в эти дни вспоминать тех, кому тяжело: поделиться с ними, поддержать их. Особенно это относится к больным, одиноким, престарелым людям, всем тем, кому тяжело сейчас в этой жизни.

Как рассказали в Карельской епархии, также сегодня, 7 января, в 18:00, митрополит Константин совершит Великую рождественскую вечерню в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Большой фоторепортаж Людмилы Корвяковой с Божественной литургии в честь Рождества Христова смотрите по ссылке

