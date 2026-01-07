РЕКЛАМА
Рождество едва не стало последним в жизни пенсионера на севере Карелии
Сегодня 12:31 Происшествия
Медики Лоухской больницы спасли пациента с диабетом после торта и пива.

фото: © Столица на Онего

68-летний пациент поступил в больницу в канун Рождества. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Лоухской ЦРБ Евгений Ефремов.

У мужчины был сахарный диабет и перенесенный инфаркт миокарда. Как он рассказал, перед праздником он выпил немного пива и съел кусок торта. После чего он почувствовал себя плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

Как пояснил врач, произошла декомпенсация диабета: сахар резко поднялся. На этом фоне — тяжёлое нарушение ритма сердца по типу желудочковой тахикардии. Это состояние, при котором счёт иногда идёт на минуты.

— Без громких слов: это было реально опасно для жизни. Почему так происходит — простыми словами: алкоголь сбивает контроль сахара. Употребление сладкого ведет к резкому скачку глюкозы, что дает нагрузку на сердце. Сердце с рубцом после инфаркта особенно уязвимо, и в какой-то момент ритм «срывается». Организм в 68 лет, да ещё после инфаркта, уже не прощает того, что раньше «сходило». Это не страшилка и не морализаторство.
Это обычная реальность дежурств в праздники. Поэтому скажу прямо, по-человечески: если есть диабет, перенесённый инфаркт, проблемы с сердцем — праздники не отменяют физиологию. Пиво и торт могут подождать. А вот сердце — нет. Берегите себя, — написал доктор.

Ранее «Столица» рассказывала, что смертность во время праздников растет существенно. Главный врач Городской поликлиники № 1 Ирина Чернецова дала рекомендации, какие продукты лучше включить в праздничное меню, какие алкогольные напитки не стоит смешивать, сколько шагов проходить ежедневно и сколько спать часов. 

