Розничная торговля в Карелии выросла в 2021 году, но среди ритейлеров стало меньше оптимистов

Оборот розничной торговли в Карелии в 2021 году увеличился в сопоставимых ценах на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата «Итоги работы потребительского рынка Республики Карелия».

Опрос руководителей торговых организаций показал, что большинство из них считает ситуацию в отрасли благоприятной и удовлетворительной, но перспективы на 2022 они оценивают сдержанно.

Из общего числа респондентов 84,7% прогнозируют, что ситуация в ближайшие месяцы не изменится. Вместе с тем, увеличилось число руководителей, ожидающих ее ухудшения — их доля составила 11,5%.

Основными негативными факторами предприниматели назвали недостаточный платежеспособный спрос населения (69,2% от общего числа респондентов), высокий уровень налогов (61,5%), высокие транспортные расходы (46,2%) и ряд других причин.