МВД Карелии: за 2 дня нашли 17 скрывшихся от полиции и 20 пропавших без вести

В МВД Карелии подвели итоги операции «Розыск».

МВД Карелии провело второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

Рейды проводились с целью розыска и задержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Также в ходе розыскных рейдов сотрудники полиции ищут граждан, пропавших без вести. Ведется взаимодействие с другими ведомствами, а также органами внутренних дел государств СНГ.

В розыске были задействованы более 200 сотрудников органов внутренних дел. За 2 дня операции было установлено местонахождение 17 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания.

Так, полицейские Кондопожского района нашли скрывшуюся от суда 36-летней гражданки, обвиняемой в наркопреступлении. В настоящее время она арестована. А в Петрозаводске арестован 30-летний гражданин, обвиняемый в краже. Он скрылся от суда, но его разыскали полицейские карельской столицы.

Кроме того, в республике были найдены пятеро граждан, которых разыскивала ФСИН Карелии, и один гражданин Республики Беларусь — его задержали за неуплату алиментов.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ходе проведения оперативного мероприятия удалось разыскать 20 без вести пропавших, двое из которых находились в федеральном розыске.