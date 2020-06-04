Розыск: Пропавшая в Петрозаводске 14-летняя девочка могла уехать в Петербург

Продолжаются поиски 14-летней Марики Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, несовершеннолетняя 2 июня в период с 16.00 до 19.00 ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета в черную куртку-косуху, брюки, обута в белые кроссовки, имела черный кожаный рюкзак.

Есть предположение, что девочка могла отправиться в сторону Санкт-Петербурга на попутном транспорте.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой и всех, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7911-415-25-87, +7911-409-26-96, +7911-402-4926.

Особое внимание к тем, кто проезжал по трассе "Кола" в последние дни.