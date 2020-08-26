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Розыск: Вологжанин заблудился в карельском лесу

Новости. Происшествия
15:25, 27 Августа 2020
фото: © МВД Карелии
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Мужчина ушел в лес 25 августа и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Прионежскому району разыскивается 56-летний Сергей М., житель деревни Малечкино Вологодской области, который вечером 25 августа ушел из поселка Новая Вилга в лес за грибами и пропал.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в темно-синюю тканевую куртку, футболку с серо-розовыми полосками, темно-болотные брюки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-911-403-62-66, а также (814-2) 57-96-16, 739-022.

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