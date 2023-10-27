Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчину подозревают в краже имущества из магазина стройматериалов.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины на видео.
Его подозревают в краже имущества из магазина строительных материалов.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-921-016-9287 или 8-921-625-2588.
Конфиденциальность гарантируется.
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