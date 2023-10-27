Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчину подозревают в краже имущества из магазина стройматериалов.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины на видео.

Его подозревают в краже имущества из магазина строительных материалов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8-921-016-9287 или 8-921-625-2588.

Конфиденциальность гарантируется.