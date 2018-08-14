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Новости. Общество
06:40, 14 Августа 2018

РПЦ раскритиковала запрет на свечи в деревянных памятниках на острове Кижи в Карелии

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В Русской православной церкви раскритиковали запрет использовать свечи в деревянных храмах, введенный в памятниках деревянного зодчества на острове Кижи после уничтожения Успенской церкви.

Ранее после пожара в Успенской церкви руководство музея "Кижи" запретило открытый огонь в деревянных памятниках, в том числе свечи.

"Иногда ревность наших чиновников превосходит здравый смысл. Потому что когда происходит богослужение, то все находящиеся на подсвечниках перед лицом молящихся свечи являются подконтрольными: ни одна из них никогда и ни при каких условиях не может ни упасть, ни привести к какому-нибудь возгоранию", - заявил РИА Новости глава церковного экспертного совета по архитектуре, протоиерей Леонид Калинин
Он считает, что "совершенно неприлично" устраивать "такую ложную деятельность по якобы сохранению деревянных памятников", а альтернативы свечам, например специальные лампочки, "не в традиции Русской церкви".

"Нужно озаботиться о другом, чтобы исключить возможность такого развития событий, которые были в Кондопоге: когда храм, по всей видимости, не был обработан антипиреновыми пропитками, которые предотвращают возгорание, не охранялся должным образом и при экскурсиях не соблюдались правила, которые необходимо соблюдать", — сказал священнослужитель.

По его словам, экскурсионная нагрузка на памятники архитектуры, как деревянные, так и каменные, в разы превосходят богослужебную. Журналы посещений экскурсиями каменного Успенского собора во Владимире (XII век) показали церковным экспертам, что в день через собор проходят до 400 организованных экскурсантов, сказал глава совета. "И это без тех, кто приходит самотеком. А на богослужениях в воскресный день в том же самом соборе – дай Бог чтобы 150 человек присутствовали. Причем служба проходит один раз в неделю, а экскурсии – ежедневно", — отметил Калинин.

"Поэтому когда музейные работники проявляют такой административный пыл без рассуждения и реального основания, то должны были бы согласовывать эти вопросы не только с церковью, но и своим разумом, с элементарной логикой. Потому что эти разговоры, что именно свечи (приводят к возгоранию), к сожалению, оказываются достаточно безосновательными", — полагает он. В качестве примера он привел случай, когда в Успенском соборе Владимира во время венчания пытались запретить венчальные свечи. Две свечки, уверяет протоиерей, никакого ущерба храму "абсолютно не могут принести".

Он призвал представителей музейного сообщества консультироваться в вопросах, которые касаются церкви, с профильными церковными учреждениями, такими как патриарший совет по культуре и его экспертный совет по реставрации.

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