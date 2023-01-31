Р.Ц. «Горка» и ведущий Алексей Лукиянчук, приглашают детей и взрослых на праздник

С 20 февраля по 27 февраля на квест-программу «Масленица-затейница» 0+, для организованных групп детей и взрослых на свежем воздухе.

В программе:

• Знакомство с традициями масленичной недели;

• Квест-игра «Поиски пропавшего блина»;

• Богатырские забавы;

• Яркий, эксклюзивный реквизит;

• Масленичные затеи, состязания и хороводы;

• Горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе);

• Яркие профессиональные фотографии.

Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Стоимость: 1000 рублей с участника (группа — от 20 человек).

С 28 февраля по 9 марта на шоу-программу «ФевроМарт» 0+, для организованных групп детей и взрослых на свежем воздухе.

В программе:

• Поздравление с 23 февраля и 8 марта;

• Конкурсы и развлечения;

• Аттракционы с элементами тимбилдинга;

• Шерстяное шоу;

• Горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе);

• Яркие профессиональные фотографии.

Начало программ: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Стоимость: 1000 рублей с участника (группа — от 20 человек).

Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55, 8 (905) 299-91-62.

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