Ртутные лампы и градусники примут у жителей Петрозаводска

В четверг петрозаводчане смогут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации.

Завтра, 28 сентября, жители карельской столицы смогут сдать ртутьсодержащие отходы для безопасной утилизации. Сбор каждый последний четверг месяца организует администрация Петрозаводска и с ПМУП «Автоспецтранс». Специализированный контейнер поставят с 12.00 до 19.00 на Вытегорском шоссе, 82.



Ртутьсодержащие отходы принимают только от физических лиц. Юридические лица и управляющие организации обязаны самостоятельно заключать договор на их вывоз и утилизацию.



"Лампочки и батарейки от горожан принимают в специальные емкости, установленные в магазинах электроники, строительных и торговых центрах Петрозаводска", - говорится в пресс-релизе мэрии.



Кроме того, на территории «Автоспецтранса» от населения принимают отработанные шины. Сдать покрышки можно ежедневно с 09.00 до 16.00 в специальный контейнер, установленный у проходной возле проезда Тидена. Один человек бесплатно может привезти не более четырех шин.



Телефон ПМУП «Автоспецтранс»: +7 (814-2) 57-18-89.