Рубль начал укрепляться после падения

После резкого падения рубля в начале недели, вызванного новыми американскими санкциями, российская валюта начала восстанавливать свои позиции.

Накануне доллар снизился до 62,14 рубля, евро – до 76,63 рубля. На укрепление рубля влияет комплекс причин, пояснил газете "Ведомости" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Прежде всего, это геополитика: после резких заявлений риторика смягчилась, рынок также немного успокоился, объяснил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карели".