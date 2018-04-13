Рубль начал укрепляться после падения

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После резкого падения рубля в начале недели, вызванного новыми американскими санкциями, российская валюта начала восстанавливать свои позиции.
Накануне доллар снизился до 62,14 рубля, евро – до 76,63 рубля. На укрепление рубля влияет комплекс причин, пояснил газете "Ведомости" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Прежде всего, это геополитика: после резких заявлений риторика смягчилась, рынок также немного успокоился, объяснил эксперт.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карели".
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