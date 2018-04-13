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Новости. Экономика
09:20, 13 Апреля 2018

Рубль начал укрепляться после падения

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После резкого падения рубля в начале недели, вызванного новыми американскими санкциями, российская валюта начала восстанавливать свои позиции.

Накануне доллар снизился до 62,14 рубля, евро – до 76,63 рубля. На укрепление рубля влияет комплекс причин, пояснил газете "Ведомости" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Прежде всего, это геополитика: после резких заявлений риторика смягчилась, рынок также немного успокоился, объяснил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карели".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-04-13 10:48:08
Опытный брокер Трамп. Он на подобных биржевых скачках денег заработал больше, чем Роттенберги у населения РФ украли.
Плейшнер
2018-04-13 10:35:50
Со слов кого рубль то поднимается Димонова или Набиулиной ?
однозначно
2018-04-13 10:10:35
Приобрел рубли на всякий случай.
David
2018-04-13 10:05:46
На долго? :)
Гость
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