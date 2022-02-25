Рубль обвалился до исторического минимума

Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Как сообщает РИА Новости, уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.

На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций Запада. В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов.

Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.