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Рубль обвалился до исторического минимума

Новости. Общество
11:28, 28 Февраля 2022
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Как сообщает РИА Новости, уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.

На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций Запада. В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов.

Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.

В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Романов
2022-02-28 15:13:59
Вообще то,хоть сейчас выяснилось,что за 25-30 лет правления одних и тех же людей, у нас ничего нет своего,но триллионы освоены успешно!?! Потому и рубль ,как бумага, рухнул в двое за неделю...дальше что?
Зомбирование населения уже не проходит так легко.... Вранье "соловьиных помётов", скамейкиных и попутных досталось просто...
Дед
2022-02-28 14:46:29
Мы нищие получается,чуть что, сразу рубль валится!? А чего у нас есть в стране,ну кроме "честных"депутатов и чиновников,у которых всё на Западе и оформлено грамотно ,не на себя...им на это "кто то" пару лет давал!? Или не так?
Женя
2022-02-28 13:07:30
У всех инагентов, а из теперь около 500 в санкционном списке, счета за границей,дети и дома тоже, включая даже нашу любимую бабулю...
экcперд
2022-02-28 13:04:55
Иноагентам без разницы - им западные хозяева печеньками плотют
Пенсионер
2022-02-28 12:18:28
Спасибо дедуле!?
кир
2022-02-28 12:30:05
Пенс, не злорадствуй, самобытный.
Пенсионер
2022-02-28 12:41:37
кир, Я имел ввиду Байдена,а ты ,Кир, на кого подумал?
кир
2022-02-28 12:18:25
Пофиг большинству наших людей.
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