Рубль укрепил свои позиции по отношению к евро

Курс евро на торгах Московской биржи сегодня опустился ниже 70 рублей.

К 15.37 мск евро подешевел на 54 копейки - до 69,97 рублей.

Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.

Что происходит с долларом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".