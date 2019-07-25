Рубль укрепил свои позиции по отношению к евро

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Курс евро на торгах Московской биржи сегодня опустился ниже 70 рублей.
К 15.37 мск евро подешевел на 54 копейки - до 69,97 рублей.
Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
Что происходит с долларом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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