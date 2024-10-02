Ругань сожителей в Петрозаводске оборвали два десятка смертельных ножевых ударов

Житель Петрозаводска зарезал свою сожительницу за оскорбления.

Следователи следственного отдела по Петрозаводску Следкома Карелия возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Петрозаводчанина обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.



Предварительно было установлено, что в вечернее время 12 октября текущего года в одном из общежитий Петрозаводска поссорились сожители. В ходе словесной перепалки мужчина в в состоянии алкогольного опьянения, желая убить женщину из-за высказанных оскорблений, нанес ей не менее 20 ударов ножом в область жизненно-важных органов.



Осознав, что сожительница не подает признаков жизни, мужчина позвонил в службу экстренного реагирования и рассказал о случившемся. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины, а сотрудники полиции задержали горожанина.



Вину в совершенном преступлении мужчина признал. По ходатайству следователя суд в отношении петрозаводчанина избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.