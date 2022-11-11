Рухнувшая из-за ветра крыша здания перекрыла федеральную трассу в Карелии (ФОТО)

Сильный ветер снес кровлю здания в городе Сортавала.

Как сообщили в паблике администрации сортавальского городского поселения, ночью 13 ноября сильный ветер сорвал кровлю со здания коммерческого объекта по улице Бондарева.

Кровля рухнула на проходящую рядом со зданием федеральную трассу, перекрыв ее.

На протяжении ночи спасатели устраняли последствия аварии. Днем движение по трассе было восстановлено.