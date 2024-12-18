«Руки для снеговика» продают на популярном сайте объявлений

Товар пользуется популярностью этой зимой.

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже «рук для снеговиков». Причудливые палки, похожие на рогатки, продают жителям Карелии и других регионов.

Предприимчивые продавцы успели сходить в лес, найти и обстругать палки. И теперь они делают на этом бизнес. В некоторых случаях руки называют «новыми», хотя выглядят они, как коряги. Обеспечить «руками» могут всех желающих, судя по количеству объявлений.

Ранее в Костомукше снеговика сделали снеговика из капусты.