Руководитель Администрации Главы Карелии исполнила новогоднее желание юного петрозаводчанина

Благодаря Всероссийской акции «Елка желаний» он стал обладателем горного велосипеда.

Члены Правительства Карелии продолжают принимать участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Шар с письмом Деду Морозу с новогодней елки, установленной в здании регионального Правительства, сняла заместитель Главы Карелии – руководитель Администрации Главы региона Татьяна Игнатьева.

«Меня зовут Ваня, я учусь в 3 классе и мне 10 лет. Я получаю хорошие оценки. Помимо школы мне нравится ходить на спортивный кружок» – такими словами начинается обращение юного петрозаводчанина Вани к новогоднему волшебнику. В своем письме он рассказал, что хотел бы получить в подарок горный велосипед.

Сегодня Татьяна Игнатьева исполнила мечту мальчика, отметив, что эта акция уже стала для нее, как и для многих руководителей органов власти Карелии, традиционной.

Своими эмоциями от полученного подарка поделилась мама Вани Ирина.

– Для меня все это чудо. Мы очень рады! До сих пор не могу поверить, что это случилось с нами. Когда растает снег, мы вместе с сыном будем по утрам кататься по набережной, – сказала Ирина.

Ранее Артур Парфенчиков принял участие в «Елке желаний» и передал новогодние подарки ребятам из подшефного Васильевского района Запорожской области, а также детям из многодетной семьи, проживающей в поселке Чална Пряжинского района.

Напомним, что инициатором Всероссийской акции «Елка желаний» стал Президент страны Владимир Путин. В этом году она проходит под патронажем Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Принять участие в акции может каждый желающий – организаторы предусмотрели возможность принять участие через виртуальную елку.