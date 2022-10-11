Руководитель аэропорта «Петрозаводск» Михаил Степанов избавился от приставки и.о.

Глава Минранса Карелии Сергей Щебекин подписал приказ о назначении Михаила Степанова генеральным директором аэропорта «Петрозаводск».

В понедельник, 31 октября, глава Минтранса Сергей Щебекин подписал приказ о назначении Михаила Степанова, которому 28 октября исполнилось 50 лет, генеральным директором аэропорта «Петрозаводск». Об этом «Столице на Онего» сообщили в Минтрансе, уточнив, что до этого Михаил Степанов исполнял обязанности гендиректора.

В 1994 году петрозаводчанин Михаил Степанов, о котором карельские авиаторы отзываются с большим уважением, успешно окончил Качинское высшее военное училище летчиков, после чего отслужил летчиком и страшим летчиком в 159-ом Бесовецком авиаполку, летал на истребителях СУ-27. Затем был здесь заместителем начальника штаба, а позже - начштаба в Сиверском авиаполку Ленинградской области. После демобилизации в 2004 году подполковник запаса Степанов перешел на работу в Северо-Западную авиабазу. Вначале был инженером, командиром авиаотряда, затем возглавил это предприятие, в 2016 году необдуманно ликвидированное бывшим руководством республики. Интересно, что и сегодня Михаил Степанов продолжает летать на вертолетах МИ-8.

В настоящее время из аэропорта «Петрозаводск» летают самолеты в Москву, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Казань. В этом году, по полученной в Минтрансе информации, услугами аэропорта воспользовались почти 100 тысяч пассажиров.