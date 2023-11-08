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Руководитель агентства недвижимости по второму кругу продал квартиры в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:22, 10 Ноября 2023
фото: © skynesher / Istockphoto

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Жителя Петрозаводска, который второй раз продал квартиры в одной из новостроек, судили за мошенничество с недвижимостью.

Прокуратура Карелии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя  Петрозаводска, осужденного по статье «мошенничество»,  сообщили  в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что в августе 2020 года обвиняемый, который на тот момент являлся руководителем фирмы по покупке и продаже недвижимости. Петрозаводчанин знал, что квартиры в строящемся доме на улице Балтийской в карельской столице были проданы по договорам долевого участия в строительстве. Однако он заключил с другими гражданами договоры предварительной купли-продажи этих же квартир.

После оформления документов на недвижимость злоумышленник свои обязательства по продаже квартир не исполнил, а деньгами за сделку распорядился в личных целях. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый раскаялся в своих действиях и возместил потерпевшим причиненный ущерб.

Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

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