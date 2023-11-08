Руководитель агентства недвижимости по второму кругу продал квартиры в Петрозаводске

Было установлено, что в августе 2020 года обвиняемый, который на тот момент являлся руководителем фирмы по покупке и продаже недвижимости. Петрозаводчанин знал, что квартиры в строящемся доме на улице Балтийской в карельской столице были проданы по договорам долевого участия в строительстве. Однако он заключил с другими гражданами договоры предварительной купли-продажи этих же квартир.

После оформления документов на недвижимость злоумышленник свои обязательства по продаже квартир не исполнил, а деньгами за сделку распорядился в личных целях. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый раскаялся в своих действиях и возместил потерпевшим причиненный ущерб.

Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.