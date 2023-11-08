Руководитель агентства недвижимости по второму кругу продал квартиры в Петрозаводске

Жителя Петрозаводска, который второй раз продал квартиры в одной из новостроек, судили за мошенничество с недвижимостью.
Прокуратура Карелии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Петрозаводска, осужденного по статье «мошенничество», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Было установлено, что в августе 2020 года обвиняемый, который на тот момент являлся руководителем фирмы по покупке и продаже недвижимости. Петрозаводчанин знал, что квартиры в строящемся доме на улице Балтийской в карельской столице были проданы по договорам долевого участия в строительстве. Однако он заключил с другими гражданами договоры предварительной купли-продажи этих же квартир.
После оформления документов на недвижимость злоумышленник свои обязательства по продаже квартир не исполнил, а деньгами за сделку распорядился в личных целях. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.
В ходе рассмотрения дела обвиняемый раскаялся в своих действиях и возместил потерпевшим причиненный ущерб.
Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание