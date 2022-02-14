Руководитель Ассоциации общепита Карелии назвал плохую работу полиции причиной проблем с «наливайками»

Торговые точки по продаже пива, маскирующиеся под заведения общепита, избегают наказания из-за недостаточной работы правоохранительных и контролирующих органов Карелии.

Такое мнение высказал руководитель Ассоциации общественного питания Карелии Роман Ли при обсуждении проблем так называемых «наливаек.»

«Проблема так называемых „наливаек“, в большей степени, это проблема плохой работы соответствующих контролирующих органов и, простите за критику, правоохранительных органов, которые недостаточно выявляют нарушения, которые там происходят. Насколько я представляю, реализация алкогольной продукции и реализация пива, в том числе, в объектах общественного питания на вынос запрещена. Если мы говорим о том, что у нас есть „наливайки“, маскирующиеся под объекты общественного питания, которые продают пиво на вынос, то выявить это правонарушение, на мой взгляд, не составляет большого труда. И при должном старании создать невыносимые условия для работы этих объектов — штрафы, приостановка деятельности — не составляет большой проблемы», — считает Роман Ли.

Что ему на это ответили, читайте в статье «Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для „наливаек“?»