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Руководитель Ассоциации общепита Карелии назвал плохую работу полиции причиной проблем с «наливайками»

Новости. Общество
08:56, 15 Февраля 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Торговые точки по продаже пива, маскирующиеся под заведения общепита, избегают наказания из-за недостаточной работы правоохранительных и контролирующих органов Карелии.

Такое мнение высказал руководитель Ассоциации общественного питания Карелии Роман Ли при обсуждении проблем так называемых «наливаек.»

«Проблема так называемых „наливаек“, в большей степени, это проблема плохой работы соответствующих контролирующих органов и, простите за критику, правоохранительных органов, которые недостаточно выявляют нарушения, которые там происходят. Насколько я представляю, реализация алкогольной продукции и реализация пива, в том числе, в объектах общественного питания на вынос запрещена. Если мы говорим о том, что у нас есть „наливайки“, маскирующиеся под объекты общественного питания, которые продают пиво на вынос, то выявить это правонарушение, на мой взгляд, не составляет большого труда. И при должном старании создать невыносимые условия для работы этих объектов — штрафы, приостановка деятельности — не составляет большой проблемы», — считает Роман Ли.

Что ему на это ответили, читайте в статье «Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для „наливаек“?»

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Комментарии

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David.
2022-02-15 10:24:20
Это тот тип, который уничтожил наш "Кивач"?! Жители города сами в состоянии разобраться без всяких лишних персонажей!
Мотя
2022-02-15 09:34:14
Кому эти наливайки помешали ? Просто спать надо дома , а не пьянствовать по ночам и проблемы не будет . :)
Dredd
2022-02-15 09:25:24
Наливайки работали до 3-х ночи даже в период локдауна в 2020, когда весь общепит был закрыт. Звонил и в полицию и Роспотребнадзор - результата не было. Думаю они даже не приезжали, хотя обращение принимали.
Гость
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