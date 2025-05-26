здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

Руководитель Дома творчества в Кеми поздравила юных жителей района

Новости. Общество
19:00, 02 Июня 2025

Новости партнеров

Анна Разумейчик также рассказала о том, что по программе поддержки местных инициатив в Дом творчества приобретут новое оборудование.

1 июня, в Международный день защиты детей, руководитель Дома творчества Кемского района Анна Разумейчик поздравила юных кемлян и их родителей с праздником.

«Это особенный праздник, который напоминает нам, как важно окружать детей заботой, теплом и вниманием. Каждый ребенок заслуживает любви, поддержки и возможности раскрыть свои уникальные способности. В нашем Доме творчества мы стараемся создать атмосферу, где дети чувствуют себя защищенными, нужными и талантливыми. Ведь именно в детских сердцах живет будущее нашего района и всей страны», — сказала Анна Разумейчик.

Она добавила, что недавно Дом творчества одержал победу в республиканском конкурсе по программе поддержки местных инициатив. При региональном софинансировании для сцены актового зала приобретут световое оборудование.

«Благодаря выигранному гранту мы сможем значительно улучшить техническое оснащение нашего актового зала. Это открывает новые горизонты для творческого развития наших воспитанников. Теперь их выступления заиграют новыми красками! Когда видишь счастливые глаза детей, их искреннюю радость от творчества, понимаешь, что ради таких моментов стоит работать. Наша главная задача — дарить детям любовь и помогать им верить в себя», — пояснила Анна Разумейчик.

Добавим, что на период летних каникул Дом творчества приготовил для юных жителей города и района насыщенную программу.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время

Аналитика

Сегодня 07:30
Тема недели
Рыбное место: Совфед поддержит Карелию в развитии аквакультуры и туризма
В Петрозаводске прошло выездное заседание профильного комитета Совета Федерации, где обсудили вопросы правового регулирования и перспективы развития товарного рыбоводства.
Онежский лосось: есть ли шанс вывести из Красной книги
31.05.2025 09:00
Упорный Каменный ручей. Природный парк Петрозаводска может получить шанс на новую жизнь
30.05.2025 16:55
Реклама в региональных медиа: почему это эффективно
29.05.2025 11:52
Голосование за будущее: жители Петрозаводска выбирают, какие территории станут комфортнее
29.05.2025 11:17
Вся аналитика

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Запуск фонтанов в Петрозаводске 2 июня 2025 года
Сегодня 17:50
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение