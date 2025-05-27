Руководитель Дома творчества в Кеми поздравила юных жителей района

Анна Разумейчик также рассказала о том, что по программе поддержки местных инициатив в Дом творчества приобретут новое оборудование.

1 июня, в Международный день защиты детей, руководитель Дома творчества Кемского района Анна Разумейчик поздравила юных кемлян и их родителей с праздником.

«Это особенный праздник, который напоминает нам, как важно окружать детей заботой, теплом и вниманием. Каждый ребенок заслуживает любви, поддержки и возможности раскрыть свои уникальные способности. В нашем Доме творчества мы стараемся создать атмосферу, где дети чувствуют себя защищенными, нужными и талантливыми. Ведь именно в детских сердцах живет будущее нашего района и всей страны», — сказала Анна Разумейчик.

Она добавила, что недавно Дом творчества одержал победу в республиканском конкурсе по программе поддержки местных инициатив. При региональном софинансировании для сцены актового зала приобретут световое оборудование.

«Благодаря выигранному гранту мы сможем значительно улучшить техническое оснащение нашего актового зала. Это открывает новые горизонты для творческого развития наших воспитанников. Теперь их выступления заиграют новыми красками! Когда видишь счастливые глаза детей, их искреннюю радость от творчества, понимаешь, что ради таких моментов стоит работать. Наша главная задача — дарить детям любовь и помогать им верить в себя», — пояснила Анна Разумейчик.

Добавим, что на период летних каникул Дом творчества приготовил для юных жителей города и района насыщенную программу.