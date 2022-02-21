Руководитель фирмы в Карелии задолжал 15 миллионов рублей и остался без недвижимости

Судебные приставы продали помещения в Петрозаводске, принадлежавшие должнику.

Как сообщили в УФССП Карелии, сводное производство о взыскании долга с общества с ограниченной ответственностью в пользу бюджета и юридических лиц на сумму 15 миллионов рублей. Руководитель организации был предупрежден о возбуждении производства, но долг он выплачивать не спешил. При этом организация продолжала работать. Вырученные деньги переводились на счета других организаций, подконтрольных директору.

Ранее руководитель ООО взял кредит на 8 миллионов рублей в одном из банков, оформив как залог несколько принадлежащих ему помещений в Петрозаводске. Помещения сдавались в аренду, а деньги с нее также переводились на сторонние счета.

В результате банк обратился в суд. В свою очередь, суд постановил выставить помещения, бывшие в залоге, на торги. Пристав исполнил решение суда, а деньги, полученные от продажи помещений, были возвращены в банк.

Предпринимательская деятельность ООО прекращена. На сегодняшний день остаток задолженности — 3 миллионов рублей — погашается должником добросовестно, но за неисполнение решения суда в срок он привлечен к уголовной ответственности.