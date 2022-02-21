890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Три автомобиля столкнулись на выезде из гипермаркета «Лента» в Петрозаводске
21.02.2022 20:28
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 5
21.02.2022 19:23
Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя 19
Сегодня 06:40
Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО) 4
21.02.2022 16:00

Руководитель фирмы в Карелии задолжал 15 миллионов рублей и остался без недвижимости

Новости. Криминал
10:44, 22 Февраля 2022
фото: © ulpravda.ru

Новости партнеров

Судебные приставы продали помещения в Петрозаводске, принадлежавшие должнику.

Как сообщили в УФССП Карелии, сводное производство о взыскании долга с общества с ограниченной ответственностью в пользу бюджета и юридических лиц на сумму 15 миллионов рублей. Руководитель организации был предупрежден о возбуждении производства, но долг он выплачивать не спешил. При этом организация продолжала работать. Вырученные деньги переводились на счета других организаций, подконтрольных директору.

Ранее руководитель ООО взял кредит на 8 миллионов рублей в одном из банков, оформив как залог несколько принадлежащих ему помещений в Петрозаводске. Помещения сдавались в аренду, а деньги с нее также переводились на сторонние счета.

В результате банк обратился в суд. В свою очередь, суд постановил выставить помещения, бывшие в залоге, на торги. Пристав исполнил решение суда, а деньги, полученные от продажи помещений, были возвращены в банк.

Предпринимательская деятельность ООО прекращена. На сегодняшний день остаток задолженности — 3 миллионов рублей — погашается должником добросовестно, но за неисполнение решения суда в срок он привлечен к уголовной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-02-22 11:29:06
Как добро пришло, так и ушло
кир
2022-02-22 10:58:11
Какой он бизнесмен?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
18.02.2022, 16:17
В Петрозаводске появится новый небоскреб

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»