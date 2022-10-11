Руководитель фирмы в Петрозаводске за 4 года задолжал двум работникам 365 тысяч рублей

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело. Сообщили в Следкоме Карелии.

Уголовное дело было открыто в отношении одного из руководителей коммерческой организации в Петрозаводске, специализирующейся на торговле автозапчастями.

Как выяснилось, с 2018 по 2022 год руководитель несвоевременно выплачивал зарплату, а также другие выплаты двум работникам. В результате перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 365 тысяч рублей.

На основании материалов, предоставленных прокуратурой, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследуются обстоятельства преступления, ведется следствие.