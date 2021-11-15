Руководитель Фонда кредитования Карелии назвала признаки улучшения бизнес-климата в республике

Итоги работы государственного Фонда по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РК показывают улучшение бизнес-климата в Карелии в 2021 году.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказала руководитель Фонда Елена Климчук.

«Если в прошлом году предприниматели получали микрозаймы, в основном, на восстановление докризисного уровня, то в этом году главными целями стало развитие — модернизация производства, приобретение оборудования и недвижимости. О том, что 2021 год — это для многих предпринимателей год дальнейшего развития, говорят и те показатели, которые мы видим в финансовой отчетности компаний. Выросла их выручка и прибыль в сравнении с 2020 годом, причем, это не экспортные предприятия, а малый и микробизнес, которые, в основном, работают на внутренний рынок. Это значит, что, несмотря на все трудности, несмотря на пандемию, экономика республики не просто восстанавливается, а развивается», — сказала руководитель Фонда.

Как изменились условия микрокредитования малого и среднего бизнеса в Карелии в этом году, и планах на будущее, читайте в статье «Государственные микрозаймы как драйвер экономики».