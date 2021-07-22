Руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал улучшение ситуации с лесными пожарами в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в Карелии в ближайшие дни.

Сильные дожди, которые обрушатся на республику, помогут справиться с лесными пожарами.

«В связи с циклонической циркуляцией, которая начнет уже 28 июля оказывать влияние на Северо-Западный федеральный округ, пройдут сильные осадки, поэтому пожароопасность в Карелии существенно уменьшится», — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Сложная ситуация с пожарами останется в лесах Иркутской области, Красноярского, Приморского краев и Якутии.

«В ближайшие дни четвертый и пятый пожарные классы опасности (высокий и чрезвычайно высокий уровни — прим. ТАСС) будут в Иркутской области, на востоке Красноярского края, в западных регионах Якутии, Приморском и Хабаровском краях. Сложная ситуация и огромные территории», — рассказал Научный руководитель Гидрометцентра России.

Напомним, утренняя сводка на среду федеральной «Авиалесоохраны» свидетельствует об ухудшении лесопожарной обстановки в Карелии. Если накануне в республике действовало 22 лесных пожара на общей площади 11 456 гектаров, то к началу 28 июля их количество выросло до 29, а площадь — до 15 383 гектаров.