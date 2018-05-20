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Новости. Общество
09:30, 20 Мая 2018
фото: https://studfiles.net

Руководитель Карелиястата заработал за год более 2,6 млн рублей

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Руководитель территориального подразделения Росстата в Карелии Сергей Васильев в 2017 году заработал 2 млн 670 тыс. 264 рубля.

Такие сведения размещены в декларации чиновника. Его супруга  задекларировла доход за прошлый год в 351 тыс. рублей.

За Сергем Васильевым числится внедорожник Nissan Pathfinder, снегоход Yamaha Viking, моторная яхта (мотосейлер) MacGregor 26, лодка моторная "Прогресс-4", прицеп для снегохода.

У семейной пары две квартиры (120 и 34 кв.м.), два дачных земельных участка (900 и 478 кв.м.), земельный участок (600 кв.м.), три дачи (46,6 кв.м.; 45 кв.м.; 20,4 кв.м.).

Заместитель Васильева Людмила Король в 2017 году заработала 1 млн 885 тыс. 790 рублей. В ее собственности квартира в 34,3 кв.м., 5/6 доли в квартире 50,4 кв.м. За чиновницей числится автомобиль Nissan Juke.

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Комментарии

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goo
2018-05-20 11:13:23
Ахаха, Карелиястат не прикормлен ни разу.
Михаил Борисович
2018-05-20 10:37:25
Потому что отчитался правильно перед Москвой , типа В Багдаде всё спокойно , спокойно , спокойно ..... всё на подъёме, рожают очень много и притом все , а ВВП растёт как и доходы населения , у бабушек миллионы , а молодые вообще в шоколаде .... Короче всё цветёт.......
Плейшнер
2018-05-20 10:10:56
За такую зарплату можно вещать что угодно кому удобно .
однозначно
2018-05-20 09:45:36
Удачно пристроился. А патрионутые нищеброды пусть ходят строем на митингах и орут крымнаш.
Гость
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