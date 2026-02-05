Руководитель КарНЦ РАН призвала учёных активнее бороться за внебюджетные средства

Глава центра Ольга Бахмет отметила, что для развития и сохранения кадров учёным необходимо активнее привлекать финансирование помимо бюджетного — через гранты, договоры с заказчиками и международные проекты.
4 февраля на Учёном совете КарНЦ РАН с отчётами выступили руководители Института прикладных математических исследований, Института экономики, Института языка, литературы и истории, а также Отдела комплексных научных исследований, сообщает Карельский научный центр РАН.
В своих докладах директора институтов осветили ключевые научные достижения прошлого года, выполнение государственного задания, работу по хозяйственным договорам и грантам, финансовую ситуацию, публикационную активность и кадровую политику.
Общей для всех подразделений стала активная работа по подготовке молодых учёных, участие в российских и международных конференциях, развитие экспертной деятельности и популяризация науки.
Резюмируя выступления, руководитель КарНЦ РАН Ольга Бахмет призвала проявлять настойчивость и активность в поиске внебюджетных источников финансирования.
— Развитие институтов, сохранение кадров напрямую зависят от нашей активности. Надо создавать совместные мультидициплинарные проекты, писать заявки, вместе бороться с конкурентами за внебюджетные деньги, — подчеркнула она.
В заключение Ольга Бахмет пригласила всех сотрудников центра на торжественное заседание 6 февраля, посвящённое Дню российской науки и 80-летию КарНЦ РАН. Мероприятие пройдёт совместно с учёными ПетрГУ и Карельского филиала РАНХиГС.
Напомним, увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным.