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Новости. Общество
13:24, 05 Апреля 2018

Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"

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Положение Карельского научного центра не является критическим, но недостаток средств на протяжении длительного периода усложняет работу.

Об этом в интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии" рассказала руководитель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

- У нас выделяются хоть какие-то средства от республиканского правительства научному центру?

- Есть совместный конкурс региона и Российского фонда фундаментальных исследований. В год от республики на него выделяется 500 тысяч и от РФФИ ‒ 500 тысяч (на условиях паритета). Если бы регион выделял больше денег, то и РФФИ дал бы соответственно больше ‒ вплоть до нескольких миллионов, а то и десятка миллионов.

- То есть с 2012 года финансирование остановилось?

- Со стороны республики ‒ да. Хотя у нас масса полезных идей для региона, касающихся, например, развития биотехнологического комплекса, геологии и многих других направлений. У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов.

- Что на сегодняшний день в плане разработок вы могли бы предложить республике?

- Год назад с официальным визитом нас посетил глава республики Артур Олегович. Практически все институты предложили какие-то свои конкретные проекты ‒ какие направления развивать, что даст в будущем тот или иной финансовый, стратегический, социальный отклик.

- У вас есть хоть один научный проект, который вы сейчас с правительством реализуете?

- Нет.

Целиком интервью можно почитать вот здесь

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Комментарии

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кир
2018-04-05 13:38:16
Положив руку на сердце, честно и открыто сказать, что закрыть их надо как бесполезное и ненужное учреждение.
Мих
2018-04-05 13:33:14
Как РОСНАНО с Чубайсом , одинаковые. Сколько ж можно так "работать" , чтобы пользы то никакой не приносить республике.
Мизантроп
2018-04-05 13:29:44
Дебилы, мля. Брали бы пример со Сколково Чубайса. Он говорит, что у него денег навалом.
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