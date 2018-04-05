Руководитель КарНЦ РАН: "У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов"

Положение Карельского научного центра не является критическим, но недостаток средств на протяжении длительного периода усложняет работу.

Об этом в интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии" рассказала руководитель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

- У нас выделяются хоть какие-то средства от республиканского правительства научному центру?

- Есть совместный конкурс региона и Российского фонда фундаментальных исследований. В год от республики на него выделяется 500 тысяч и от РФФИ ‒ 500 тысяч (на условиях паритета). Если бы регион выделял больше денег, то и РФФИ дал бы соответственно больше ‒ вплоть до нескольких миллионов, а то и десятка миллионов.

- То есть с 2012 года финансирование остановилось?

- Со стороны республики ‒ да. Хотя у нас масса полезных идей для региона, касающихся, например, развития биотехнологического комплекса, геологии и многих других направлений. У нас много наработок и много предложений. Но у нас нет заказов.

- Что на сегодняшний день в плане разработок вы могли бы предложить республике?

- Год назад с официальным визитом нас посетил глава республики Артур Олегович. Практически все институты предложили какие-то свои конкретные проекты ‒ какие направления развивать, что даст в будущем тот или иной финансовый, стратегический, социальный отклик.

- У вас есть хоть один научный проект, который вы сейчас с правительством реализуете?

- Нет.

Целиком интервью можно почитать вот здесь.