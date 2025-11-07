Руководитель коммерческой организации в Петрозаводске недоплатил в бюджет около семи миллионов рублей

Дело о сокрытии доходов поступило в петрозаводский суд.

46-летнего руководителя коммерческой организации в Петрозаводске обвиняют в совершении преступления в сфере экономической деятельности.

В период с апреля по октябрь 2024 года мужчина, достоверно зная о наличии у общества недоимки по налогам и страховым взносам, воспользовался системой взаиморасчетов с контрагентом, которая исключала зачисление денежных средств на расчетный счет организации.

— В результате сокрытия доходов организации бюджетной системе Российской Федерации был причинен имущественный вред на общую сумму более 6,6 млн рублей, — рассказали в Следкоме Карелии.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Частично погасил сумму недоимки по налогам и страховым взносам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы.