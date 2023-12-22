Руководитель коммерческой организации в Петрозаводске возместил ущерб от налогового преступления

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину.

В Петрозаводске благодаря работе следствия коммерческой организацией в полном объеме был возмещен ущерб от налогового преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

Как рассказали в источнике, сотрудники расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Следствие обнаружило, что руководитель фирмы, основным видом деятельности которой является добыча и переработка нерудных материалов, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой России на сумму более 5,8 млн рублей, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, использовал их при расчетах с контрагентами, при этом минуя свои расчетные счета. Тем самым он совершил сокрытие денежных средств в крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. В связи с деятельным раскаянием уголовное дело прекратили и руководителя организации освободили от уголовной ответственности.