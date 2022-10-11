Руководитель компаний «ПКС» в Петрозаводске раскрыл размеры зарплат рабочих  

Средняя зарплата специалистов рабочих профессий АО «ПКС-Водоканал» составила в этом году почти 38 тыс. рублей, а «ПКС-Тепловые сети» – более 40 тыс. рублей.

Об этом сообщил в эфире телеканала «САМПО ТВ 360» главный управляющий директор группы компаний «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

По его словам, предприятие предлагает социальный пакет, в который входит ежегодная материальна помощь 20 тыс. рублей (на образование, ипотеку), компенсация на лекарства и медицинские услуги, повышение квалификации за счет предприятия. Для студентов предусмотрена ежегодная именная стипендия от 7 до 10 тыс. рублей, возможность совмещения работы с обучением.

Вместе с тем, предприятие испытывает дефицит кадров: нужны слесари, водители, другие специалисты.