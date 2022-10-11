Руководитель Минэка Карелии ответил на вопросы по мобилизации

Олег Ермолаев в рамках проекта «Объясняет ЦУР» рассказал, как получить кредитные каникулы, выдать доверенность на ведение бизнеса и о льготном налоговом режиме.

Центр управления регионом Карелии продолжает вести прямые эфиры с руководителями министерств и главами районов в рамках проекта «Объясняет ЦУР». В этот раз на вопросы жителей республики ответил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев. Он разъяснил, как действовать индивидуальным предпринимателям, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Мобилизованным предпринимателям республики предоставляются кредитные каникулы, которые касаются всех видов кредита для мобилизованных либо и тех, кто отправился добровольцем и находится в зоне СВО, либо для членов их семьей. Такое решение было принято на федеральном уровне. На региональном уровне решили поддержать и юридических лиц, которые являются мобилизованными.

«Обращение должно быть именно от мобилизованного, если это его кредит. Его можно сделать любым способом, в том числе некоторые банки принимают такие обращения прямо по телефону. Уточняются данные, запрашивается справка из военного комиссариата, что человек действительно мобилизован, и предоставляются кредитные каникулы», ― рассказал Олег Ермолаев

У жителей Карелии появилось много вопросов о том, как мобилизованным предпринимателям предоставлять справки в налоговые органы и продолжать деятельность дистанционно. Олег Ермолаев заверил, что мобилизованным предпринимателям Карелии не стоит переживать за свой бизнес вдали от дома. Помочь с руководством могут доверенные лица, которым можно передать право подписи при оформлении важных документов. Такую доверенность мобилизованный может оформить с помощью командира воинской части, в которой находится.

«Командиры формируемых воинских частей имеют право выдавать заверенные доверенности на того заявителя, который за вас может подать эту форму в налоговую службу. Нужно просто обращаться к командирам, они заверят такие доверенности для того, чтобы бизнес мог дальше функционировать и работать», ― сказал Олег Ермолаев.

Самозанятым гражданам, которые призваны на военную службу по мобилизации, вносить изменения в статус самозанятого или приостанавливать его не нужно.

«Новый льготный налоговый режим для самозанятых предполагает какие-то обязательства самозанятого только в том случае, если у него есть какие-то доходы. Если человек мобилизован и находится на службе в вооружённых силах, и не производит никакой деятельности, то, соответственно, и налогообложения и отчетности никакой не требуется», ― отметил министр экономического развития и промышленности Карелии.

В этом году социальным и молодым предпринимателям Карелии предоставлено 28 грантов. Олег Ермолаев рассказал, что в случае мобилизации грантополучателю необходимо любыми видами связи обратиться к органу власти, который такой грант предоставил, и указать цель обращения ‒ отказ от гранта либо перенос сроков исполнения обязательств, либо продление самого соглашения о предоставлении гранта. В том числе по телефону такая заявка будет принята.

Министр экономического развития и промышленности Карелии. Олег Ермолаев во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.