Руководитель МВД России наградил школьницу из Карелии за постеры о мошенничествах

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, совершивших героические поступки, сообщается на сайте карельского ведомства.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений. В мероприятии, которое приурочено к Международному дню защиты детей, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов нашей страны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава ведомства напомнил, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения: «Работа по раскрытию противоправного деяния начинается с поиска очевидцев или других людей, которые обладают значимой информацией. Если кто-то запомнил приметы, направление движения, номер автомобиля злоумышленника — это поможет быстрее найти его и привлечь к ответственности. Особая сила духа и самоотверженность требуются, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем».

Обращаясь к награжденным, министр отметил, что каждый из них став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость: «Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому».

Глава МВД России пожелал ребятам успехов в учебе, счастливого будущего и обратил внимание, что двери ведомственных учебных заведений для них всегда открыты: «Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но какую бы профессию вы не избрали, главное — оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды».

Среди награжденных была школьница из Карелии Арина Харламова — автор собственного образовательного проекта. Девушка создала серию постеров о современных видах финансового мошенничества.

Например, благодаря неравнодушию и внимательности Григория Ефимова в Москве был спасен младенец, оставленный нерадивыми родителями ранней весной в хозяйственной сумке во дворе жилого дома.

Ранее сообщалось, что школьница из Кондопоги Арина Харламова получила благодарность от имени главы МВД Карелии.