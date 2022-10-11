Руководитель организации в Карелии нарушил закон о коррупции и получил штраф

Суд обязал руководителя организации в Карелии, нарушившего антикоррупционное законодательство, выплатить 20 тысяч рублей.

Как стало известно в результате проверки, в сентябре 2021 года одна из организаций в Прионежском районе приняла на работу гражданина, ранее трудившегося в федеральной службе исполнения наказаний. При этом предыдущий работодатель не был уведомлен об этом в течение 10 дней.

Прокурор района возбудил административное дело о нарушении закона «О противодействии коррупции».

Дело бы рассмотрено мировым судьей Прионежского района. Организацию и ее руководителя суд признал виновными и назначил им штрафы — 100 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Приговоры были обжалованы в Прионежском районном суде, но там отказали в удовлетворении апелляционных жалоб. Таким образом, постановления суда о назначении штрафов вступили в законную силу. Их исполнение находится на контроле прокуратуры района.