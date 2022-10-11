Руководитель организации в Карелии получил штраф за смерть рабочего

В Медвежьегорском районе суд оштрафовал руководителя коммерческой организации, где из-за нарушения правил безопасности погиб рабочий, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, 57-летний житель Медвежьегорского района, являясь руководителем коммерческой организации, занимающейся распиловкой древесины, и лицом ответственным за соблюдением правил безопасности, организовал на пилораме в разгрузку круглых лесоматериалов с использованием гидроманипулятора.

К выполнению работ допустил работника без прохождения инструктажа по охране труда и без обучения устройству и правилам эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

В результате в апреле 2022 года из-за несоблюдения правил безопасности и неправильном выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 49-летнего рабочего упало бревно. От полученных травм рабочий скончался.

Приговором Медвежьегорского районного суда руководителю организации с учетом признания вины и активного способствования следствию назначено наказание в виде штрафа.

Приговор суда не вступил в законную силу.