Карельскому пожарному, который вытащил из горящего дома мужчину, вручили медаль

Пожарному из поселка Пяльма вручили медаль за спасение человека из горящего дома.
Сергей Клецов первым прибыл на пожар и спас человека из горящего дома. Произошло это весной прошлого года. А сегодня руководитель Госкомитета Карелии по безопасности лично вручил ему медаль «За спасение на пожаре». Награда нашла героя благодаря его отважным и самоотверженным действиям, позволившим спасти жизнь человека.
В ходе ликвидации пожара в одном из жилых домов Сергей Клецов проявил личное мужество и высокий профессионализм. Благодаря его решительным действиям из горящего здания был эвакуирован мужчина, а само строение удалось сохранить с минимальным ущербом.
Как рассказали в ведомстве, Сергей Клецов посвятил службе в противопожарной службе Пудожского района более 20 лет. Несмотря на руководящую должность, он лично выезжает на все происшествия, принимая непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. За годы службы он зарекомендовал себя как исполнительный и надежный сотрудник.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Клецов совершил героический поступок, эвакуировав из горящего дома жителя поселка.